Wiener „Lachs aus Pflanzen“ startet im Supermarkt

Für Robin Simsa ist klar: „Entweder die Leute essen weniger Fisch, weil es diese Alternativen gibt. Oder sie essen weniger Fisch, weil es bald keinen Fisch mehr gibt -weil wir alles so stark überfischen, was es im Meer gibt“. Man müsse es „anders machen. So, wie es jetzt laufe, mache es keinen Sinn. So kann es nicht weitergehen“, ist er überzeugt. „Wenn man wirklich einen positiven Einfluss haben will - denke ich -, wie sich die Welt entwickelt, muss man es (sein Produkt, also den veganen Fisch im Falle von Revo Foods; Anm.) auch überall verfügbar machen“, bringt es der Wiener abschließend auf den Punkt.