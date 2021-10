Inserate: Kronzeugen-Debatte in Korruptionsaffäre

Gernot Schieszler wird in Österreichs Justizgeschichte eingehen. Als erster Kronzeuge. Seit 2011 gibt es die Regelung. Der Manager sagte in der Causa Telekom umfassend aus. Dafür erhielt er eine Diversion, musste also zahlen, aber nicht ins Gefängnis. Im Gegensatz zu anderen Involvierten. „Er war meines Wissens nach der einzige bekannte Kronzeuge“, sagt Stefan Prochaska, Rechtsanwalt aus Wien, der den Manager vertrat.