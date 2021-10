ÖVP-Ermittlungen: Zittern vor dem Kronzeugen

Der Name Thomas Schmid fällt. Ex-Vertrauter von Sebastian Kurz, der „zur Seite“ trat. Beide - wie weitere acht Personen - sind beschuldigt. Gefälligkeitsberichterstattung 2016/17 für Sebastian Kurz im Gegenzug für Inserate im Fellner-Produkt „Österreich“. Gegenwert: 1,2 Millionen Euro. Bezahlt vom Finanzministerium, wo Schmid Generalsekretär war. Verschleiert via Scheinrechnungen. So der Verdacht. „Schmid ist eine zentrale Figur in vielen Ermittlungssträngen. Und hätte ein Motiv, um auszupacken im Gegenzug für Strafmilderung“, sagt ein mit dem Fall bestens vertrauter Anwalt.