Google schließt kritische Chrome-Sicherheitslücken

Wer eine ältere Version im Einsatz hat, sollte ein Update in die Wege leiten. Um zu überprüfen, welche Chrome-Version Sie haben, navigieren Sie in der rechten oberen Ecke des Browsers über das Drei-Punkte-Symbol in den Hilfe-Bereich. Dort kann man nachlesen, um welche Version es sich handelt und auch gleich das Update einleiten.