Tirols Landesrat Anton Mattle positiv getestet

Tirols Landesrat Anton Mattle wurde am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet. Der Landesrat verzeichne aktuell einen milden Verlauf. „Bei Vorliegen des positiven Testergebnisses ist es jedenfalls erleichternd zu wissen, dass man mit der Covid-Impfung sehr gut gegen einen schweren Verlauf und einen möglichen Aufenthalt auf einer Intensivstation geschützt ist. Ich möchte dies daher auch zum Anlass nehmen und an all jene appellieren, die sich noch nicht impfen haben lassen: Lassen Sie sich nicht von falschen Behauptungen oder Mythen in Ihrer Impf-Entscheidung leiten. Informieren Sie sich bei seriösen Quellen und entscheiden Sie. Die Covid-Impfung schützt nachweislich viele Menschen vor einem schweren Erkrankungsverlauf - und damit schützen Sie nicht nur sich selbst, sondern auch Ihre Mitmenschen“, sagte Mattle.