Ab Freitag drohen weitere Ausreisenkontrollen

Seit am Mittwoch die neuen Inzidenzwerte bekannt wurden, scheint gewiss: Im Bezirk Lilienfeld (714,5) führt wohl bald kein Weg mehr an fixen Ausreisechecks vorbei. Am Donnerstag könnten diese verordnet, ab Freitag umgesetzt werden. Erstmals würde ein Bezirk, der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Regeln eine Impfquote von mehr als 60 Prozent aufweist, abgesperrt. Dass es trotzdem zu solch drastischen Maßnahmen kommt, ist laut dem Sanitätsstab ein Zeichen für die Wucht der vierten Corona-Welle. Als Nächstes betroffen sein könnte die Region Amstetten. Hier liegt die Impfquote unter 60%, der Inzidenzwert bei 526,6.