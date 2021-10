Halloween: Warum wir das Gruselfest feiern

Wiener am spendabelsten

Im Bundesländervergleich zeigt sich die Hauptstadt Wien mit Pro-Kopf-Ausgaben von 30 Euro am spendabelsten. Ex aequo an der Spitze liegen die Steiermark und Kärnten mit ebenfalls 30 Euro. Deutlich sparsamer geben sich die Konsumenten in den westlichen Bundesländern Vorarlberg, Tirol und Salzburg mit jeweils 20 Euro pro Kopf.