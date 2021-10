Schlag gegen Darknet-Kriminalität: 150 Festnahmen

Die von Europol koordinierte Aktion „Dark HunTOR“ fand in neun Ländern statt - in Europa und den USA. Sie richtete sich gezielt gegen Anbieter und Käufer auf Darknet-Plattformen, also Online-Marktplätzen für illegale Waren. Die meisten Personen (65) wurden in den USA festgenommen, gefolgt von Deutschland (47) und Großbritannien (24).