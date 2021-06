DarkMarket: Ehepaar betrieb illegalen Handelsplatz

Während sich der Mann demnach als Administrator des Marktplatzes um die Freischaltung der Verkäufer kümmerte, die Tätigkeiten der Mittäter überwachte und diese für ihre Dienste bezahlte, war die Frau für das Design des Marktplatzes und die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen den Verkäufern und deren Kunden zuständig. Das Paar war im Jänner während einer Europareise in Dänemark verhaftet worden und sitzt seither in Rheinland-Pfalz in Untersuchungshaft.