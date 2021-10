Salzburger Brüder am Fußballfeld wiedervereint

Wie ein Blitz hat Matthias Seidl bei seinem neuen Verein eingeschlagen. Der 20-Jährige wechselte im Sommer vom verschlafenen Kuchl in die Großstadt Linz. Bei Blau-Weiß in der 2. Liga gehört Seidl zu den Stammkräften, stand in allen bisherigen Saisonspielen in der Startelf. Vergangenes Wochenende erzielte der Mittelfeldmann im Schlager gegen Leader Lustenau sogar den Siegtreffer. „Wir sind eine coole Mannschaft, es macht extrem viel Spaß hier“, fühlt sich Matthias in der Stahlstadt pudelwohl.