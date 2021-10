Herbst ist gefährlichste Zeit für Wildunfälle

223 Kilometer Wildschutzzäune

Akustische Geräte geben bei herannahenden Fahrzeugen zudem auch noch einen pfeifenden Signalton von sich, um das neben der Fahrbahn befindliche Wild zu warnen. Die Autobahngesellschaft Asfinag setzt auf die Errichtung von Wildschutzzäunen entlang bekannter Wildwechselrouten – 223 Kilometer in Tirol, zusammen mit Vorarlberg sind es 315 Kilometer an Autobahnen und Schnellstraßen. Ebenfalls Schutz bieten jene Bereiche, an denen Lärmschutzwände bestehen.