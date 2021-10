Adler Orden steht für enge Verbundenheit mit Tirol

Traditionell wird am Abend vor dem Nationalfeiertag der Tiroler Adler Orden in Gold verliehen - die höchste Auszeichnung, die das Land an „Nicht-Tiroler“ zu vergeben hat. Vier Männer und zwei Frauen wurden mit einem Festakt geehrt, darunter die Finderin der Gletschermumie Ötzi. Zwei Spitzenbeamte in Ministerien, zwei bayerische Politiker und ein Gastronom erhielten ebenfalls den Orden.