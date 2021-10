Das verleitet zu einem Gedankenspiel. Was wäre gewesen, wenn die Chats nicht oder zumindest nicht in diesem frühen Stadium an die Öffentlichkeit gelangt wären? Wenn die Justiz wirklich in aller Ruhe ermittelt hätte, bis es zu Anklagen gekommen wäre oder auch nicht? Bis es - in ersterem Fall - zu Schuldsprüchen oder auch Freisprüchen gekommen wäre?