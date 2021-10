Laufende Überprüfung schützt vor Flammen

Zahlreiche Großbrände sorgten in den vergangenen Wochen in Tirol – die „Krone“ berichtete – für bange Momente bei Opfern und Feuerwehrleuten. Viele verloren durch den Raub der Flammen Hab und Gut, einige wurden sogar verletzt. In etlichen Fällen war die Brandursache dieselbe: ein technischer Defekt.