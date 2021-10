Die besten Tipps für den Nationalfeiertag

Wer den Abend mit Kultur und guten Drinks ausklingen lassen möchte, ist bei der Viennale Bar richtig. Dort wird ab 16 Uhr über das Festival sowie das Filmprogramm geplaudert. Danach heizen DJs an den Plattentellern ein. Die Viennale Bar findet noch bis zum Festivalende (31. Oktober) täglich statt. An ausgewählten Abenden verwandelt sich die Bar auch in einen Club zum Abtanzen.

Adresse: 1., Falkestraße 5