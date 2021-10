Am Nationalfeiertag wird die Hofburg zur Impfburg

Es ist die wohl schönste Impfstraße Österreichs: Am Nationalfeiertag von 12 bis 18 Uhr verwandelt sich die Hofburg zur Impfburg! Der Hausherr, Bundespräsident Alexander Van der Bellen, lädt am 26. Oktober zum kleinen Stich in den Marmorsaal des Prunkbaus ein. Die Impfstraße ist in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien und den Johannitern im Schweizerhof des Prunkbaus, erreichbar über die Botschafterstiege. Zur Verfügung steht das bekanntlich gut wirksame Vakzinen von Biontech/Pfizer.