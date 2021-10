Ferienaktivitäten für tierliebe Kinder in Wien

Wussten Sie, dass Hühner rechnen können? Oder dass ein Lamm seine Mutter selbst unter 100 Schafen am Geruch und an der Stimme erkennt? Diese und weitere erstaunliche Fakten aus der Welt der landwirtschaftlichen Tiere präsentiert Hofkater „Timi“ auf den neuen Info-Tafeln am Kinderbauernhof Cobenzl, welche die Tierschutzombudsstelle Wien gestaltet hat. Ein Tipp für alle Eltern, die mit ihren tierlieben Kindern in den Ferien etwas unternehmen wollen. Und wir haben noch einige mehr für Sie!