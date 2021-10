Auma Obama besuchte Fachschule in Eisenstadt

Ideen gesammelt

In der Landwirtschaftlichen Fachschule gab Direktorin Eva Ackerl dem besonderen Gast einen Einblick in Produktionsweisen und den Lehrbetrieb. „Es ist mein Herzensprojekt, von Armut betroffenen Kindern und Jugendlichen in Kenia eine Zukunftsperspektive zu bieten. Die Biowende ist ein positives Beispiel für biologische Landwirtschaft. Wir können sehr viele Ideen für unsere Projekte mitnehmen“, so Obama.