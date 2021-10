Corona-Gipfel: Warten auf die nächsten Schritte

Regierung will Durchimpfungsrate erhöhen

Auch Gesundheitsminister Mückstein blies vor dem Gipfel in das gleiche Horn: „Unser oberstes Ziel ist es weiter, die Durchimpfungsrate in Österreich zu erhöhen, um so gut und sicher durch den Herbst und Winter zu kommen“, erklärte er. Welche Maßnahmen kommen und ob diese dazu beitragen, die Impfbereitschaft wieder zu erhöhen, steht freilich auf einem anderen Blatt Papier. Denn laut Umfrage ist die Impfbereitschaft in Österreich schon fast vollständig ausgeschöpft.