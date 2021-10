Wien hält an seinen strengen Corona-Regeln fest

Fokus auf Schwangere, Erinnerung an dritten Stich

Künftig wolle man auch aktiv Schwangeren die Angst vor einer Impfung nehmen und dies in den Fokus rücken. Zusätzlich werde man brieflich auf alle Impfwilligen zugehen und diese an die Auffrischungsimpfung, den dritten Stich, erinnern, so der Bürgermeister bezüglich weiterer Maßnahmen. Was den Fortschritt der Auffrischungsimpfung in den Pflegeeinrichtungen betrifft, erklärte Ludwig, dass deren Bewohner „fast durchgeimpft“ seien.