Discos: 2G-Regel wird fast lückenlos eingehalten

Musikboxen in Schanigarten beschlagnahmt

In der Leopoldstadt gab es außerdem in einem bekannten Club Anzeigen wegen eines versperrten Notausgangs, des Betriebs eines nicht genehmigten Raucherzelts sowie des Verstoßes gegen das Tabakgesetz. In der Innenstadt wurden außerdem in einem Schanigarten Musikboxen beschlagnahmt, weil keine Genehmigung vorlag,