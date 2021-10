Verschärfungen? Krisengipfel bei Schallenberg

In seiner neuen Rolle als Bundeskanzler berät Alexander Schallenberg (ÖVP), der sich derzeit noch beim EU-Gipfel in Brüssel befindet, am Freitagabend mit Regierungskollegen und den Landeshauptleuten über die aktuelle Corona-Lage. Bereits am Vortag hatte er angekündigt, dass man in Österreich mehr Menschen zum Impfen bringen müsse. Was etwaige neue Verschärfungen angeht, sei „nichts ausgeschlossen“. Gegen 22 Uhr wollen Schallenberg und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) vor die Kameras treten.