Pool der Impfbereiten in Österreich ausgeschöpft

Der Impffortschritt ist in Österreich schon seit Längerem ins Stocken geraten - laut Austrian Corona Panel Project (ACPP) der Uni Wien wird sich daran auch so schnell nichts ändern. „Der Pool der Impfbereiten ist so gut wie vollständig ausgeschöpft, nur Zögerliche bzw. Unentschlossene und Nicht-Impfbereite verbleiben“, hieß es in einem Corona-Blog-Beitrag.