Umfrage: 13 Prozent meiden seit Corona die Öffis

Mehr Auto, mehr Fahrrad

Laut einer aktuellen Umfrage der Mobilitätsplattform Bolt in Wien und Niederösterreich hat die Pandemie das Verhalten von manchen in Bezug auf Öffis jedoch verändert. 25 Prozent der Befragten gaben an, dass dem so ist. So nutzt knapp ein Viertel das eigene Auto nun häufiger, zwölf Prozent das Fahrrad.