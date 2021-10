Extra Millionen für Öffis helfen auch dem Klima

Neben Öffi-Ausbau werden Straßen saniert

Bereits 2023 soll mit der Verlängerung der Salzburger Lokalbahn begonnen werden. Diese soll ja, wie berichtet, in einem ersten Schritt vom Hauptbahnhof unterirdisch bis zum Mirabellplatz geführt werden. Knapp drei Millionen Euro laufen im kommenden Jahr in die Vorbereitung des Salzburger Mega-Projekts. In weiterer Folge soll die Bahn via Altstadt und Alpenstraße weiter bis in den Süden geführt werden.