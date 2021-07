Wer in öffentlichen Verkehrsmitteln ohne gültiges Ticket erwischt wird, fährt gemeinhin „schwarz“. Doch von „Schwarzfahrern“ wollen die Wiener Linien in doppelter Hinsicht nichts wissen. Selbsterklärend, dass nur ein zahlender Fahrgast ein „guter“ Passagier ist. Doch auch der Begriff selbst soll aus dem Sprachgebrauch verschwinden. Warum - und ob auch den gefürchteten „Schwarzkappler“ dieses Schicksal ereilen soll -, brachten wir bei den städtischen Verkehrsbetrieben in Erfahrung.