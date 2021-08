Bim-Fahrgäste sollen Packerl transportieren

Einen neuen Weg beim Transport von Paketen möchten die Wiener Linien und die Forschungsgesellschaft Fraunhofer Austria durchdenken. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wird geprüft, unter welchen Bedingungen Pakete durch Fahrgäste in der Straßenbahn transportiert werden könnten. An einer dazugehörigen Umfrage können Interessierte in den nächsten zwei Monaten teilnehmen.