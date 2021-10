Neue Delta-Form nun auch in Russland nachgewiesen

Die neue Delta-Form des Coronavirus ist weiter auf dem Vormarsch: Nachdem die Unterart AY.4.2 - vermutlich noch ansteckender als die bereits grassierende Delta-Variante - bereits in mehreren europäischen Ländern, darunter Österreich, nachgewiesen wurde, haben Wissenschaftler diese nun auch in Russland festgestellt. Kamil Chafizow, leitender Forscher der staatlichen Verbraucherschutzbehörde, befürchtet, dass sich AY.4.2 weiter ausbreiten wird, wodurch die derzeit im Rekordtempo wachsende Zahl der Neuinfektionen in Russland noch weiter in die Höhe schnellen könnte.