Delta-Unterart: Israel steht vor neuen Maßnahmen

Variante in Israel identifiziert

Das israelische Gesundheitsministerium hatte am späten Dienstagabend den Nachweis einer Infektion mit AY 4.2. gemeldet. „Die Variante AY 4.2., die in einer Reihe von Ländern in Europa entdeckt wurde, wurde in Israel identifiziert“, hieß es in einer Erklärung. Bei dem Infizierten handelte es sich demnach um einen elfjährigen Buben, der aus Europa eingereist war. Die Unterart wurde bereits mehrfach in Großbritannien nachgewiesen (siehe Video oben).