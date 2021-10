Russland erreicht neuen Höchstwert an Infektionen

Mit 34.325 Corona-Neuinfektionen an nur einem Tag hat Russland einen neuen Höchstwert seit Beginn der Pandemie verzeichnet - und das bereits den fünften Tag in Folge. Insgesamt haben sich damit in dem Land bereits mehr als acht Millionen Menschen mit dem Virus SARS-CoV-2 angesteckt. Ein wesentlicher Grund für den enormen Anstieg der Fallzahlen wird damit begründet, dass die Russen nur wenig Vertrauen in den eigenen Impfstoff Sputnik V haben.