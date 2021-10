Immer mehr Fälle: Neue Delta-Form auch bei uns

Schon rund 1000 Fälle in Kontinentaleuropa

Dazu kommt eine neue Delta-Form: AY.4.2. Massiv ist sie bereits in Großbritannien unterwegs, da sind es längst mehr als 20.000 bestätigte Fälle. Bemerkt wird sie aber auch in anderen Ländern - zuletzt in Israel. In Kontinentaleuropa gibt es rund 1000 bekannte Fälle, den größten Anteil stellt Deutschland mit bisher 293 Fällen.