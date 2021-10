Klosterneuburg steigt auf die Tempobremse

Die Hinweis-Tafeln an den Stadteinfahrten sind großteils montiert, bleiben aber noch bis zum Inkrafttreten der Verordnung verhüllt. Vermutlich ab Ende Oktober ist dann darauf zu lesen, dass in der gesamten Stadt Tempo 30 gilt – mit Ausnahme der Landes- und Bundesstraßen. Zum Schilderwald verkommen soll Klosterneuburg aber nicht, im Gegenteil: „Das erlaubt uns, viele Tempo-30-Tafeln zu entfernen“, so Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager. Denn bereits jetzt gilt in zahlreichen Straßen dieses Limit. „Mit der Verordnung vereinheitlichen wir das“, so der Stadtchef.