Regierung verteidigt Demo-Auflösung in Triest

Weitere Proteste vor G20-Gipfel in Rom?

Die Ministerin rechnet mit weiteren Protestaktionen gegen die 3G-Pflicht in den nächsten Tagen in Italien. Scharfe Sicherheitsvorkehrungen sollen in Hinblick auf den am 30. und 31. Oktober geplanten G20-Gipfel in Rom ergriffen werden. „Wir rechnen mit anstrengenden Zeiten“, sagte die Ministerin in Anspielung auf mögliche Proteste. Die Ansprache der Ministerin wurde wiederholt von Protesten aus den Bänken der oppositionellen Rechtspartei „Fratelli d‘Italia“ („Brüder Italiens“) unterbrochen, die sich gegen die seit Freitag geltende 3G-Pflicht in Italien stemmt.