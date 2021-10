Demo vor Hafen in Triest von Polizei beendet

In Italien tobt heftiger Widerstand gegen die 3G-Pflicht am Arbeitsplatz, die einzigartig in Europa ist. In Triest blockierten am Montag Demonstranten den Zugang zum Hafen. Die Polizei reagierte mit dem Einsatz von Wasserwerfern, um die ca. 300 Störenfriede zu vertreiben. Etwa 40 Prozent der 1000 Hafenmitarbeiter sind laut Schätzungen nicht geimpft. Auch vor dem Eingang des Hafens von Genua kam es zu einem Protest.