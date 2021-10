Jeff Bezos soll vor US-Kongress gelogen haben

Der an Amazon-CEO Andy Jassy adressierte Brief folgt auf einen Reuters-Bericht von voriger Woche, dem zufolge Amazon in Indien systematisch Produkte anderer Verkäufer kopiert und Suchergebnisse manipuliert haben soll, um den Verkauf seiner eigenen Marken anzukurbeln. In dem Reuters vorliegenden Schreiben heißt es nun, dass die „glaubwürdige Berichterstattung“ den „eidesstattlichen Aussagen und Darstellungen der Top-Führungskräfte von Amazon - einschließlich des ehemaligen CEO Jeffrey Bezos - direkt widerspricht“.