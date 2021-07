Andy Jassy: Er ist die neue Nummer eins bei Amazon

Jassy, Vater von zwei Kindern, machte 1997 seinen Abschluss als Master of Business Administration (MBA) an der prestigeträchtigen Harvard Business School. Er habe Harvard „am ersten Freitag des Monats Mai“ verlassen und „am Montag darauf bei Amazon angefangen“, erzählte Jassy im September 2020 im Podcast The Disruptive Voice. Amazon war damals drei Jahre alt, von Jeff Bezos in einer Garage gegründet als Online-Versand für Bücher - aber schon auf dem Sprung an die Börse.