Mitschülerinnen (12) mit Katzen-Schlagring bedroht

Mit einem rosafarbenen Schlagring in Katzenform hat eine 13-Jährige in einer Schule in Villach zwei Schülerinnen bedroht. Das Mädchen hätte sich laut Polizei an ihren Klassenkameradinnen rächen wollen. Ermittler des Landeskriminalamts überprüfen derzeit, ob es sich bei dem Schlagring um eine verbotene Waffe handelt.