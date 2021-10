Schwerkranke durfte ein letztes Mal nach Salzburg

Maria K. aus Münzkirchen hat ihr Schicksal angenommen und will ihre verbleibende Zeit auf Erden genießen. Ihr Herzenswunsch? Noch einmal einen Ausflug nach Salzburg machen und dort Salzburger Nockerl essen – gesagt, getan. Das Team vom Rotkreuz-Wunschmobil plante einen Tag in Salzburg für die Innviertlerin und ihre Familie. Bald in der Früh machten sich die Rotkreuz-Mitarbeiter Horst Ertl (61) aus Kopfing und eine Kollegin auf den Weg zu Maria K. und holten sie ab. Zuerst ging’s zum Frühstücken ins Schloss Mattsee: „Alle haben das genossen, es war einfach schön, dass alle beisammen sein konnten“, erzählt Ertl. Anschließend gab’s eine Stadttour durch Salzburg, der Ausblick von der Festung Hohensalzburg wurde bestaunt und auch eine Portion Salzburger Nockerl gehörte an diesem Tag natürlich dazu. „Es war wirklich schön“, freute sich Maria K., umgeben von ihren Liebsten in ihrer Herzensstadt. Auch für die Helfer sind Ausflüge wie diese ein besonderes Erlebnis.