Kärntens Bergrettungsarzt erhielt „Grünes Kreuz“

„Diese Ehrung bietet dem Alpenverein auch die Möglichkeit, seiner Wert­schätzung gegenüber der Bergrettung Ausdruck zu verleihen. Die enge Verbindung zwischen Alpenverein und Bergrettung ist bis heute sichtbar“, betont Alpenvereins-Vizepräsident Dr. Wolfgang Schnabel in seiner Laudatio im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Alpenvereins in Villach. „Zugleich ist diese Auszeichnung heute auch eine Erinnerung an unsere erste Verpflichtung: Dem Leid, das durch Bergunfälle entsteht, wirksam entgegenzutreten! Wir durch Aufklärung und Bildungsarbeit, die Bergrettung durch professionelle Rettungseinsätze“, so Schnabel.