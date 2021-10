Kärntner Waldrapp-Weibchen illegal erschossen

„Jeder Abschuss ein Rückschlag“

Illegale Jagd ist die häufigste Todesursache des Waldrapps in Italien. Die meisten Vorfälle werden in der Toskana registriert. So wurde auch in der Provinz Livorno erstmals ein italienischer Vogeljäger rechtskräftig wegen des Abschusses von zwei Waldrappen verurteilt. Fritz: „Jeder Abschuss ist ein Rückschlag, zudem soll ja auch in Rosegg in Zukunft ein Brutgebiet errichtet werden. ,Dieks‘ war dafür sehr wichtig.“