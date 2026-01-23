Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

TV-Knaller

Stefan Raab mischt jetzt auch beim Dschungel mit

Society International
23.01.2026 09:56
Stefan Raab wird in insgesamt sechs Live-Ausgaben von „Die Stefan Raab Show – Die halbe Stunde ...
Stefan Raab wird in insgesamt sechs Live-Ausgaben von „Die Stefan Raab Show – Die halbe Stunde nach der Stunde danach“ das Dschungel-Geschehen satirisch analysieren.(Bild: RTL / Raab Entertainment / Willi Weber / Hintergrund KI-generiert)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Dschungel hat ein neues Raubtier: Stefan Raab hat bei „Ich bin ein Star- Holt mich hier raus!” ab kommenden Dienstag ein kräftiges Wörtchen mitzureden! 

0 Kommentare

Seine Sprüche sind scharf wie australische Pfefferschoten, sein Auge für witzige TV-Ausschnitte ist so unerbittlich wie die Sonne über dem Outback – was liegt da näher, als dass der Entertainer mit einer 30-minütigen Spezial-Ausgabe seiner „Stefan Raab Show“ in den legendären Dschungel-Kosmos eintaucht.

Raab zieht satirisches Resümee
Wie RTL am Freitag bekannt gab, wird Raab in insgesamt sechs Live-Ausgaben von „Die Stefan Raab Show – Die halbe Stunde nach der Stunde danach“ sein satirisches Resümee ziehen.

Lesen Sie auch:
Die Dschungelcamper werden in der 19. Staffel in zwei Lager aufgeteilt. Da ist Streit wohl ...
Noch härter als zuvor
Dschungel-Hammer! Heuer gibt es gleich zwei Camps
23.01.2026
Countdown läuft
Bei diesen Dschungelstars ist Zoff vorprogrammiert
22.01.2026

Zu sehen sein werden Raabs freche Dschungel-Analysen in den nächsten zwei Wochen jeweils am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag immer um 23:30 Uhr – die perfekte Abrundung für einen unterhaltsamen Dschungelabend!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Stefan Raab
Dschungel
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
142.201 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
125.469 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Tirol
Leiche von Skifahrer im Wald: War wohl kein Unfall
114.854 mal gelesen
Nach dem Auffinden der Leiche im Zillertal wurde diese an der Innsbrucker Gerichtsmedizin ...
Mehr Society International
Abschied vom „Maestro“
Prominente ehren Valentino bei Trauerfeier in Rom
TV-Knaller
Stefan Raab mischt jetzt auch beim Dschungel mit
Hotel-Erbin im Kapitol
Hilton: Sexvideo war kein Skandal, aber Missbrauch
Noch härter als zuvor
Dschungel-Hammer! Heuer gibt es gleich zwei Camps
Große Oscar-Freude
Kate Hudson jubelt im Bett, Goldie Hawn gratuliert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf