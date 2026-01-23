Stefan Raab mischt jetzt auch beim Dschungel mit

Der Dschungel hat ein neues Raubtier: Stefan Raab hat bei „Ich bin ein Star- Holt mich hier raus!” ab kommenden Dienstag ein kräftiges Wörtchen mitzureden!
Seine Sprüche sind scharf wie australische Pfefferschoten, sein Auge für witzige TV-Ausschnitte ist so unerbittlich wie die Sonne über dem Outback – was liegt da näher, als dass der Entertainer mit einer 30-minütigen Spezial-Ausgabe seiner „Stefan Raab Show“ in den legendären Dschungel-Kosmos eintaucht.
Raab zieht satirisches Resümee
Wie RTL am Freitag bekannt gab, wird Raab in insgesamt sechs Live-Ausgaben von „Die Stefan Raab Show – Die halbe Stunde nach der Stunde danach“ sein satirisches Resümee ziehen.
Zu sehen sein werden Raabs freche Dschungel-Analysen in den nächsten zwei Wochen jeweils am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag immer um 23:30 Uhr – die perfekte Abrundung für einen unterhaltsamen Dschungelabend!
