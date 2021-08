28 Waldrappe und ihre originellen Fluglotsen

Die Vögel werden nach Italien gelotst. Von Seekirchen in Salzburg bis in das WWF-Reservat Laguna di Ortobello in der Toskana fliegt der ganze Trupp. Geplant sind sechs bis sieben Flugetappen mit Zwischenstopps und Ruhetagen. Gestern fand eine der Zwischenlandungen am Modellflugplatz in Radfeld in Tirol statt. Und die „Krone“ war vor Ort dabei!