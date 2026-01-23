„Das Wort Leistung ist schon fast ein Schimpfwort“

Was steht 2026 an spannenden, internationalen Projekten an?

Wir werden heuer den größten Einzelauftrag unserer Firmengeschichte am Matterhornmassiv in Cervinia starten, wo zwei 3-S-Bahnen die Fahrzeit von Cervinia auf den Testa-Grigia von 50 auf 17 Minuten reduzieren werden. In Mexiko haben wir gerade mit Cablebus 4 und Cablebus 6 den Auftrag für zwei neue Bahnen mit mehr als 500 Kabinen und 23 Kilometern Länge erhalten und zwei weitere urbane Seilbahnen werden heuer noch ebenfalls in Mexiko fertiggestellt. Damit werden in Mexiko unsere urbanen Anlagen auf insgesamt mehr als 60 Kilometern in Betrieb sein. In Varanasi wird die erste urbane Seilbahn Indiens – realisiert von Bartholet – in Betrieb gehen. Zudem haben wir in Vietnam vor Kurzem ein umfangreiches Projekt gestartet. Hier realisieren wir eine 3-S-Bahn, die zwei Inseln verbindet und Ende 2027 in Betrieb gehen wird. Ganz besonders stolz sind wir darauf, in Queenstown (Neuseeland) die erste Stadtseilbahn Ozeaniens zu errichten. Die Vorarbeiten laufen, Baubeginn soll Anfang 2027 sein. Die Arbeiten im norwegischen Narvik, Austragungsort der Ski-WM 2029, wo wir Seilbahnen, Pistenfahrzeuge und Beschneiung liefern dürfen, sind ebenfalls im Plan.