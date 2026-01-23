Vorteilswelt
Geschäft sperrt zu

Sogar der spanische König verspeiste ihre Knödel

Salzburg
23.01.2026 10:00
Elisabeth Finstermann sperrt ihr Geschäft für immer zu.
Elisabeth Finstermann sperrt ihr Geschäft für immer zu.(Bild: Kerstin Jönsson)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

In Saalfelden in Salzburg geht eine Ära zu Ende: Feinkost Finstermann schließt nach 54 Jahren und 144 Tagen die Pforten. Die Chefin geht in Pension, ihre Schmankerl waren weit herum bekannt.

Es war der 10. September 1971. Ihre Eltern übernahmen damals das Geschäft in der Obsmarktstraße in Saalfelden. Elisabeth Finstermann selbst war zarte sieben Jahre alt. Und sie blieb lange: „Ich habe 45 Jahre lang im Geschäft gearbeitet und war 27 Jahre lang selbstständig.“

Auch ihre Schwester Eva stieg in den Betrieb ein. Feinkost Finstermann entwickelte sich vom klassischen Kramerladen zur Top-Adresse für Delikatessen. Als Käsesommelière hatte sie bis zu hundert Sorten im Angebot und für jeden die richtigen Tipps parat.

Ein Gemüsegeschäft, ein Blumenladen und jetzt auch noch die Adresse für feinste Delikatessen: ...
Ein Gemüsegeschäft, ein Blumenladen und jetzt auch noch die Adresse für feinste Delikatessen: Mehrere Geschäfte sperrten zu.(Bild: zvg)

Ihre Rezepte sind weit herum bekannt: Köstliche Kaspressknödel schafften es über Kontakte sogar einmal auf eine spanische Skihütte und sollen dort auch dem früheren König Juan Carlos aufgetischt worden sein.

Jetzt geht ein langes Kapitel zu Ende: Nächsten Samstag (31.) ist nach 54 Jahren und 144 Tagen für immer Schluss. „Das wollen wir am letzten Tag mit unseren Kunden ein wenig feiern.“ Wenn auch Wehmut mitschwingt, freut sie sich auf den neuen Lebensabschnitt.

Lesen Sie auch:
Im Murtalladen ist das Sortiment breit.
„Krone“-Gemeindeserie
Beim Kramer in Muhr gibt es alles außer Kondome
21.11.2025
Schwierige Zeiten
Nahversorger gesteht: „Es ist wie ein Ehrenamt“
28.09.2025

Das Haus hat die Familie verkauft. Ob wieder ein Geschäft ins Erdgeschoß kommt, ist ihr nicht bekannt. Saalfelden ist als drittgrößte Gemeinde in Salzburg zwar nicht auf kleine Nahversorger angewiesen, sie beobachtet aber besorgt, dass es kleine Geschäfte vielerorts immer schwerer haben. „Es wird die Unterstützung von Gemeinden brauchen.“

Salzburg

