Emotionaler Bestseller kommt ins Kino

Am 29. Jänner startet die Verfilmung des Bestseller Romans „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ in den Kinos und zum Start verlosen wir zwei Filmpakete. Jetzt mitmachen und gewinnen!
Mit 20 wird Joachim unerwartet an der renommierten Schauspielschule in München angenommen und zieht in die Villa zu seinen Großeltern, Inge und Hermann. Zwischen den skurrilen Herausforderungen der Schauspielschule und den exzentrischen, meist alkoholgetränkten Ritualen seiner Großeltern versucht Joachim seinen Platz in der Welt zu finden – ohne zu wissen, welche Rolle er darin eigentlich spielt.
„Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ ist ein generationsübergreifender Film, der die ganz großen, aber auch die ganz kleinen Themen und Fragen des Lebens mit tiefgehender Emotion behandelt. Gleichwohl ist es ein Coming-of-Age-Film, in dem ein junger Mann seinen Platz in der Welt finden muss, eine schmerzlich-schöne Erzählung vom allmählichen Erwachen aus einer großen Traurigkeit und der langen Suche nach einer neuen Lebensganzheit.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost zum Kinostart zwei Filmpakete bestehend aus je einmal der Romanvorlage zum Film „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ sowie zwei Kinotickets. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 29. Jänner, 09:00 Uhr.
