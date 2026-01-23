Vorteilswelt
„Krone“ fuhr mit

Nightline Murtal hält Partygeneration am Leben

Steiermark
23.01.2026 09:00
Manuel Kobald (li.) und Wolfgang Moitzi haben 2015 die Nightline Murtal-Murau ins Leben gerufen.
Manuel Kobald (li.) und Wolfgang Moitzi haben 2015 die Nightline Murtal-Murau ins Leben gerufen.(Bild: Fanny Gasser)
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

Die Nightline Murau-Murtal bringt Partygäste in der Obersteiermark sicher durch die Nacht. Dahinter stecken ein Verein, der wöchentlich neue Fahrpläne aufsetzt, und Busfahrer, die für die Fahrgäste auch Umwege in Kauf nehmen. Die „Krone“ ist einen Abend lang mitgefahren.

Samstagabend im Murtal. Die Straßen sind leer gefegt, aber die Jugend ist in Partystimmung. Ein Postbus bleibt bei der Haltestelle stehen – gesteckt voll mit Fahrgästen in Ballkleidern und Anzügen. Hinter dem Steuer: Richard Sprenger, einer der erfahrensten Busfahrer der Region. „In diesem Bus dürften circa 100 Personen sein“, gibt er eine grobe Schätzung ab.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
