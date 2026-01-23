Nightline Murtal hält Partygeneration am Leben

Samstagabend im Murtal. Die Straßen sind leer gefegt, aber die Jugend ist in Partystimmung. Ein Postbus bleibt bei der Haltestelle stehen – gesteckt voll mit Fahrgästen in Ballkleidern und Anzügen. Hinter dem Steuer: Richard Sprenger, einer der erfahrensten Busfahrer der Region. „In diesem Bus dürften circa 100 Personen sein“, gibt er eine grobe Schätzung ab.