Nightline Murtal hält Partygeneration am Leben

Messerangriff bei Kurden-Demo: Mehrere Verletzte
Gewalt in Belgien
Die Nightline Murau-Murtal bringt Partygäste in der Obersteiermark sicher durch die Nacht. Dahinter stecken ein Verein, der wöchentlich neue Fahrpläne aufsetzt, und Busfahrer, die für die Fahrgäste auch Umwege in Kauf nehmen. Die „Krone“ ist einen Abend lang mitgefahren.
Samstagabend im Murtal. Die Straßen sind leer gefegt, aber die Jugend ist in Partystimmung. Ein Postbus bleibt bei der Haltestelle stehen – gesteckt voll mit Fahrgästen in Ballkleidern und Anzügen. Hinter dem Steuer: Richard Sprenger, einer der erfahrensten Busfahrer der Region. „In diesem Bus dürften circa 100 Personen sein“, gibt er eine grobe Schätzung ab.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.