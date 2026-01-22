So geht‘s weiter im drohenden Insolvenzverfahren!

Austria Klagenfurts Gesellschafter Zeljko Karajica soll im drohenden Insolvenzverfahren Gelder aufgestellt haben. Um die Gläubiger – es sind dies vor allem auch die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) sowie das Finanzamt – zu befriedigen. In Summe soll es sich hier um Schulden in Höhe von 1,5 Millionen Euro handeln.