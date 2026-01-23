Kurios! KAC war diese Saison nie in Vollbesetzung

Im Lazarett des KAC kehrt einfach keine Ruhe ein! Am Freitag beim Match in Vorarlberg ist auch noch Stürmer Mario Kempe out. In keinem einzigen Saisonspiel waren bisher sämtliche Cracks am Eis. Der VSV steht gegen Linz unter Druck, ist als Elfter im Kampf um die Pre-Play-offs in der Jägerrolle. Aber es gibt Fakten, die Mut machen.
Die Rotjacken haben am Mittwoch durchaus gestaunt, als das reiche deutsche Reality-Pärchen Robert und Carmen Geiss beim Match im Pustertal das Ehrenbully gemacht hat. „Es war schon cool, sie live zu sehen“, sagt KAC-Stürmer Daniel Obersteiner. Aber die Partie ging mit 2:3 verloren, die erste Niederlage nach fünf Siegen in Folge. Am Donnerstag ging es von Südtirol direkt weiter nach Vorarlberg – wo am Freitag schon das nächste Auswärtsspiel ansteht. „Das haben wir Spieler uns so gewünscht. Toll, dass es geklappt hat“, so Obersteiner.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.