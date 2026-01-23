Kurios! KAC war diese Saison nie in Vollbesetzung

Die Rotjacken haben am Mittwoch durchaus gestaunt, als das reiche deutsche Reality-Pärchen Robert und Carmen Geiss beim Match im Pustertal das Ehrenbully gemacht hat. „Es war schon cool, sie live zu sehen“, sagt KAC-Stürmer Daniel Obersteiner. Aber die Partie ging mit 2:3 verloren, die erste Niederlage nach fünf Siegen in Folge. Am Donnerstag ging es von Südtirol direkt weiter nach Vorarlberg – wo am Freitag schon das nächste Auswärtsspiel ansteht. „Das haben wir Spieler uns so gewünscht. Toll, dass es geklappt hat“, so Obersteiner.