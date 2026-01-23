Vorteilswelt
Arges Verletzungspech

Kurios! KAC war diese Saison nie in Vollbesetzung

Kärnten
23.01.2026 09:57
Auch Mario Kempe (re.) muss das Match in Vorarlberg am Freitag verletzt auslassen.
Auch Mario Kempe (re.) muss das Match in Vorarlberg am Freitag verletzt auslassen.(Bild: GEPA)
Porträt von Marcel Santner
Von Marcel Santner

Im Lazarett des KAC kehrt einfach keine Ruhe ein! Am Freitag beim Match in Vorarlberg ist auch noch Stürmer Mario Kempe out. In keinem einzigen Saisonspiel waren bisher sämtliche Cracks am Eis. Der VSV steht gegen Linz unter Druck, ist als Elfter im Kampf um die Pre-Play-offs in der Jägerrolle. Aber es gibt Fakten, die Mut machen.

0 Kommentare

Die Rotjacken haben am Mittwoch durchaus gestaunt, als das reiche deutsche Reality-Pärchen Robert und Carmen Geiss beim Match im Pustertal das Ehrenbully gemacht hat. „Es war schon cool, sie live zu sehen“, sagt KAC-Stürmer Daniel Obersteiner. Aber die Partie ging mit 2:3 verloren, die erste Niederlage nach fünf Siegen in Folge. Am Donnerstag ging es von Südtirol direkt weiter nach Vorarlberg – wo am Freitag schon das nächste Auswärtsspiel ansteht. „Das haben wir Spieler uns so gewünscht. Toll, dass es geklappt hat“, so Obersteiner.

