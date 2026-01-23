Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gewalt in Belgien

Messerangriff bei Kurden-Demo: Mehrere Verletzte

Ausland
23.01.2026 09:48
Die Polizei konnte rasch vier mutmaßliche Angreifer festnehmen (Symbolbild).
Die Polizei konnte rasch vier mutmaßliche Angreifer festnehmen (Symbolbild).(Bild: AP/Martin Meissner)
Porträt von Gabor Agardi
Von Gabor Agardi

Die Übergangsregierung in Damaskus will nun alle kurdischen Gebiete unter ihre Kontrolle bringen. Heftige bewaffnete Kämpfe sind die Folge. Tausende Menschen sind auf der Flucht, die humanitäre Lage spitzt sich zu. Um auf die Notsituation der Kurden aufmerksam zu machen, finden dieser Tage in zahlreichen europäischen Städten Solidaritätskundgebungen statt. Auch dort herrscht aufgeheizte Stimmung. In der belgischen Stadt Antwerpen gingen mit Messern bewaffnete Männer auf Teilnehmer los.

0 Kommentare

Die Demo unter dem Motto „Rojava verteidigen – Stoppt die Angriffe“ befand sich gerade in der Endphase. Die Versammlung löste sich langsam auf, als plötzlich mehrere Männer Messer zückten und stachen auf Teilnehmer ein. Laut Polizeiangaben wurden dabei mindestens sechs Menschen verletzt. Zwei befanden sich in lebensbedrohlichem Zustand.

Vier Verdächtige konnten rasch gefasst werden. Dem Vernehmen nach wird aber noch einer weiteren Person gesucht. „Es handelt sich um keinen Einzelfall sinnloser Gewalt, sondern um einen motivierten Angriff auf eine Gemeinschaft“, betonte der Sprecher von Nav-Bel, der kurdischen Diaspora-Organisation in Belgien, Orhan Kilic, geeenüber dem Sender ntv.

Lesen Sie auch:
Irakische Helfer bei der Verteilung von Lebensmitteln an kurdische Flüchtlinge
Truppen rücken vor
Katastrophale Lage in syrischen Kurdengebieten
23.01.2026
1000 Teilnehmer
Illegale Demo in Innsbruck sorgte für Aufsehen
21.01.2026
Nicht angemeldete Demo
Hunderte Kurden ziehen durch die Stadt Salzburg
20.01.2026

Polizei sieht keinen terroristischen Hintergrund
Die Polizei sieht aber bisher keinen terroristischen Hintergrund und ermittelt wegen versuchten Mordes. Kilic wies allerdings darauf hin, dass die Angreifer dem Aussehen nach Männer aus dem Nahen Osten seien und eine extremistische Gesinnung haben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf