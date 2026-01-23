Messerangriff bei Kurden-Demo: Mehrere Verletzte

Die Übergangsregierung in Damaskus will nun alle kurdischen Gebiete unter ihre Kontrolle bringen. Heftige bewaffnete Kämpfe sind die Folge. Tausende Menschen sind auf der Flucht, die humanitäre Lage spitzt sich zu. Um auf die Notsituation der Kurden aufmerksam zu machen, finden dieser Tage in zahlreichen europäischen Städten Solidaritätskundgebungen statt. Auch dort herrscht aufgeheizte Stimmung. In der belgischen Stadt Antwerpen gingen mit Messern bewaffnete Männer auf Teilnehmer los.