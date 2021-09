Waldrapp kam an seinen Geburtsort in Rosegg zurück

Große Freude herrscht im Tierpark Rosegg in Kärnten. Ein dort aufgezogener Waldrapp ist nach zwei Jahren wieder heimgekehrt. Ein Sender auf seinem Rücken lässt nachvollziehen, wo der Zugvogel in dieser Zeit unterwegs war. Waldrappe gehören bei uns zu den am stärksten bedrohten Vogelarten. Sie werden in Rosegg gezüchtet.